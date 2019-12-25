Sokakta tanıştığı çocuğunun yüzünü güldürdü Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece örnek oldu
FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece, sokakta 'ailemin durumu kötü, üşüyoruz' diyen kız çocuğunun hayatına yaptığı dokunuşlarla herkese örnek oldu.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, geçtiğimiz akşam Etiler trafiğinde, ailesiyle beraber kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adında bir kız çocuğunun sözlerine kulak verdi. Ece'nin o gece kız çocuğu ve ailesi için yaptıkları duyanların gözlerini doldurdu.
Eda Ece'yi gören Kader, ''Ailemin durumu kötü, üşüyoruz Eda abla'' deyince Ece, onu ve abisi Kenan Ali’yi alışverişe götürerek mont aldı. Çocukların ailesine de para yardımı yaptıktan sonra bir kağıda numarasını yazarak Kader’e verdi.
O sırada haberciler etrafını sarınca neye uğradığını şaşıran güzel oyuncu yaptığı yardımın göz önünde bulunmasından rahatsız oldu.
Muhabirlerin 'bu tarz yardım projelerinde pek görmedik sizi, Etiler trafiğinde hiç beklemediğimiz yerde gördük' sözlerine; “Bu tarz yardımlarım oluyor. Sosyal kuruluşlar yerine bu tarz şeyleri daha çok yapıyorum. Aslında gizli yaparım ama bu sefer bastınız beni” diye konuştu.