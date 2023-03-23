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Sokakta polise "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen şahsın evinden 2 çocuk cesedi çıktı

Sokakta polise "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen şahsın evinden 2 çocuk cesedi çıktı

KOCAELİ'de sahilde polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak için durdurduğu şahsın "Çocuklarımı cennete gönderdim" demesi üzerine bakılan evinde kan donduran manzarayla karşılaşıldı. 13 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk evde cansız halde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, M.R. isimli kişiyi durdu. M.R.’nin şüpheli hareketlerinin ardından “Çocuklarımı cennete gönderdim” demesi üzerine şüphesi daha da artan M.R.’nin evinde incelemeler yaptı.

Esentepe Mahallesi’ndeki evde yapılan incelemede hareketsiz yatan 2 çocuğun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre’nin hayatlarını kaybetmiş olduğu tespit edildi.

M.R., gözaltına alınırken 2 çocuğun cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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