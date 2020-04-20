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Sokakta kalan kolej mezunu: Karnım aç sokaktan kuru ekmek aldım

Sosyal medyada Kaan Burak Şen'in Twitter'dan paylaştığı bir video günün en çok konuşulanı oldu. Videoda sokakta kalan bir yaşlı adamın kolej mezunuyum, yabancı dilim var ama bak sokaklardayım ifadesi yürekleri burktu.

Videoda sokakta kaldığını belirten yaşlı adam, kolej mezunuyum, yabancı dilim var ama sokaklardayım, aç kalıyorum sözleri herkesi hüzünlendirdi. Sokaklarda kalması konusunda babasını suçlayan adam, mutlaka bir babanın çocuklarının arkadaşlarını tanımasını söyledi. 

Sokağa çıkma yasağında sokakta kalanlar ne yapıyor?

Kaan Burak Şen'in sosyal medya hesabından paylaştığı videonun devamında diğer sokakta kalan insanlar bu sokağa çıkama yasağı sürecinde zor günler geçirdiklerini, en büyük sıkıntılarının ise kalacak yerlerinin olmadıklarını belirttiler. 

Evsizler, paralarının olduklarında ancak ihtiyaçlarını giderdiklerini söylediler. 

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