'Sokakta ağladım' deyip Simge Sağın içini döktü! Meğer parası yetmeyince Murat Boz...
Pop müziğin 39 yaşındaki sevilen ismi Simge Sağın, Murat Boz ile ilgili yaptığı itiraf herkesi şaşkına çevirdi.
Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının Ramazan Bayramı'nın ikinci konuğu Simge oldu. 'Miş Miş', 'Öpücem', 'Üzülmedin mi?' ve 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın, müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
39 yaşındaki popçu, şarkı seçimi ve başarısı hakkında, "Bu işin formülü yok, kalbimi dinliyorum, kalbimin ekmeğini yiyorum." ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında Simge "Sadece hissettiğim, sesime yakıştığına inandığım, stüdyoya girip şarkıyı söyledikten sonra bir elbise gibi bana yakışıp yakışmadığına karar veriyorum. İç güdüyle hissedip öyle yola çıkıyorum" şeklinde konuştu.
"Benim ilk patlamam 'Miş Miş' şarkısı ile oldu." diyen "Şarkının çok çaldığına ilk başta inanamadım. Arkadaşlarım patladığımı söylemesine rağmen inanmıyordum. Bir yerden sonra her yerde duymaya başladım." dedi.