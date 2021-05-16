'Sokakta ağladım' deyip Simge Sağın içini döktü! Meğer parası yetmeyince Murat Boz...

Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının Ramazan Bayramı'nın ikinci konuğu Simge oldu. 'Miş Miş', 'Öpücem', 'Üzülmedin mi?' ve 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın, müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.