Sokaklar Güvende operasyonlarında bin 613 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü günde, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini günün erken saatlerinde duyurmuştu.

78 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNELİ HAREKET EDİYOR

Devam eden operasyonlar çerçevesinde Bakan Gürlek'ten yeni bir açıklama geldi.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu kapsamda 151 operasyon düzenlenirken, jandarma ve polis teşkilatlarından 11 bin 466 kolluk personeli görev aldı.

Operasyonlar kapsamında 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, şu ana kadar bin 613 şüpheli gözaltına alındı. 618 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildi.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA EL BOMBASI BİLE VAR

Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek ve kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza ve uyuşturucu hap/tablet ile yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmaların suç örgütlerinin finansman kaynakları, mal varlıkları ve suç üretme kapasitelerine odaklandığını belirten Gürlek, 26,9 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 408 banka hesabı, 35 taşınmaz, 31 araç ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandı.

Firari şüphelilerin yakalanması ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gürlek, adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.