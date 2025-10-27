BIST 10.853
Sokak ortasında dehşet! Husumetlisini bıçakla katletti

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.K.K. adlı kişi husumetlisi S.T'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde alkollü olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerine suçunu itiraf etti ve gözaltına alındı.

Çanakkale'de husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi'nde yerde yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde alkollü olduğu tespit edilen M.K.K. polis ekibine, elindeki kesici aletle husumetlisi olan S.T'yi bıçakladığını bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen S.T'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Şüpheli polis ekibince gözaltına alındı.

