Sokağa çıkma yasakları kısalacak mı? Yeni tedbirler alınır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan toplantıda; aşılama kampanyası, gıda fiyatlarındaki artış, korona ile mücadele gibi konular ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüsle mücadele, sokağa çıkma kısıtlamalarında gevşeme, aşılama kampanyası, yüz yüze eğitime geçiş süreci ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı konularının ele alınması bekleniyor.

Gündemin ana başlıkları ise korona ile mücadele ve aşı kampanyasındaki son durum.

Koronavirüsle mücadelede son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.

Koca'nın sunumunda; hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamalarının ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Sokağa çıkma yasaklarının kısalması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak. Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin daha da daraltılması, hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da daraltılabileceği belirtiliyor.