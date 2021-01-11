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Sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk kabine toplantısı, saat 15.35'te başlamıştı

Aşılamanın başlamasıyla hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme olabileceği düşünülüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak;

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