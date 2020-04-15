Sokağa çıkma yasağının detayları belli oluyor

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak yeni genelge hazırlandığını söyledi.

Abone ol

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak kapsamlı bir genelge hazırlanıyor. Yasakta gazete dağıtımıyla ilgili bir sorun yaşanmaması için de çalışma yapıldığı ve matbaa işçileri ve gazetelere de yetki belgesi verileceği kaydedildi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu hafta sonu için alınacak sokağa çıkma yasağı kapsamında bir genelge hazırlandığını söyledi. Geçtiğimiz hafta yasağın başladığı gece yaşananların bir daha yaşanmaması için bir takım tedbirler alındığını söyleyen Canova şöyle konuştu:

"Bu hafta sokağa çıkma yasağı kapsamında gazete dağıtımında bir sorun yaşanmayacağı ifade ediliyor, bunun altı çiziliyor. Üzerinde çalışılan genelge ile bu detaylandırılacak. Ancak yine edindiğim ilk bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki yetki belgeleri verilecek. Gazetelerin mahalle mahalle dağıtılmasının önü açılacak.

"Gazete ve matbaa işçilerine yetki belgesi verilecek"

Matbaa işçilerinin de çalışması gerekiyor ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışamıyorlar. Muhtemeldir ki gazete basımında çalışanlara da yetki belgeleri verilecek ve gazetelerin basımı da bu şekilde sağlanacak.

Dağıtımda ise bir problem yaşanmayacağı ifade ediliyor. Gazetelere de yetki belgesi verilerek, gazetelerin kendi araçlarıyla mahalle mahalle gazeteleri dağıtmaları sağlanacağı ifade ediliyor ama bu yeterli mi ya da ne kadar pragmatik olur, onu da tartışmak lazım. Neden, çünkü bu gazetelerin Türkiye’nin her yerine ulaşması gerekiyor. Gazetelerin kendi çabalarıyla, kendilerinin mahallelerde bunları dağıtmaları çok da işlevsel olmayabilir.

"Bu akşam ya da yarın açıklanacak"

O açıdan mahalledeki bir bakkalın ya da marketin açık olması veya marketlerin açık bırakılarak telefonla sipariş yöntemine başvurulması gibi birçok seçenek var önümüzde.

Yetkililere bunları da sorduğum zaman, ‘Üzerinde çalışıyoruz.’ yanıtını aldım. Şunu da söyleyelim; bu genelge ya bu akşam ya da yarın kamuoyuyla bir şekilde paylaşılacak. Yeni önlemler, hafta sonu alınacak sokağa çıkma yasağına ilişkin tedbirler o genelgede yer bulacak.

Geçen hafta cuma günü yaşanan paniğin önüne geçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı her ne kadar pazartesi günü sokağa çıkma yasağını duyurmuş olsa da insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market veya bakkalların açık olması konusunda hemen hemen tüm kesimler aynı görüşe sahip. Umut ediyoruz ki İçişleri Bakanlığında çalışılan bu genelgede de insanları panikletmeyecek daha sağlam, daha pragmatik tedbirler yer bulacaktır diye düşünüyorum."