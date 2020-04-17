Sokağa çıkma yasağında maaşlarda kesinti olur mu, maaşlar nasıl ödenecek?

Maaşlar nasıl ödenecek?

İçişleri Bakanlığı; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile sokağa çıkma yasağı bulunanlara maaş ödemesi konusunda işbirliği yaptı. Maaş ödemeleri nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarının evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliğine talimat verdi. Talimata göre, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılıyor.