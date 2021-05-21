Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros hangi saatlerde açık?
TÜRKİYE'de tam kapanmanın ardından saat 21:00'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı . Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler hangi saatlerde açık? Seyahat yasağı var mı?
17 günlük tam kapanma sonrası vaka sayıları hızla düşerken; 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşme dönemi başladı. Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başlarken, hafta sonu yasağı ise cumartesi ve pazar günü olarak belirlendi. Cuma akşamı 21:00'den itibaren 2 gün boyunca neler yasak neler serbest? Marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu pazar yerleri açık mı? Marketler dışında başka nereler açık olacak? 1 Haziran'dan sonra hafta sonu yasağı olacak mı?
Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
23 gün sonra ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı
Türkiye, tam kapanmanın ardından 23 gün sonra ilk kez hafta sonu yasaklarını yaşayacak. 1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.
Hafta sonunda marketler açık olacak mı?
Vatandaşlar hafta sonu yasaklarının gelmesiyle birlikte marketlerin açık olup olmadığını da merak ediyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi zincir marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.