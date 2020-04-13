YEREL

Sokağa çıkma yasağı sonra İstanbul'da son durum

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan ile 13 Nisan arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak, bu gece saat 00.00’da ise sona ermişti. Yasağın bitmesiyle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldular.

Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 48 saat süren sokağa çıkma yasağı koyulmuştu. Yasak 13 Nisan Pazartesi gecesi sona erdi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağında 64 milyon 640 bin kişi evinde kaldı. Yasağın geçerli olduğu illerden biri olan İstanbul’da iki gün boyunca her yer boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından ilk mesai başladı

Ülke genelinde “Korona virüs”üne karşı alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma yasağının ardından 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde çalışanların mesaileri başladı. Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul’da vatandaşlar işlerine gitmek için sabah saatlerin de yollara düştü. E-5 karayolu Ankara ve Edirne yönünde de trafiğin olduğu görüldü.
Metrobüs, metro ve otobüslere vatandaşlar akın etti
Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven kullandıkları görüldü. Ayrıca E-5 karayolunda ise trafik yoğunluğu oluştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Meclis'ten geçti! Açık cezaevlerinde kalanlar 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak
Drogba özel hastanesini Koronavirüs merkezi olarak devlete sundu
BDDK Başkanı Akben'den bankalara mesaj: Yakından izliyoruz
Selva Çam'dan Süleyman Soylu'ya hatırlatma: Liderinden destursuz ayrılırsa muhabbeti yitirir
Adanalılar yasaktan sonra soluğu şırdancıda aldı
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifa kararıyla ilgili yorum: Tiyatro
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tozkoparan 55. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 105. bölüm fragmanı
Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise'yi ifşa etti sevgilisinden bağlandı
Tutunamayanlar 13. bölüm 2. fragmanı
Minik Elif Zümra'dan sağlıkçı babasına: Bana sarılmıyorsan gelme
Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise'yi ifşa etti sevgilisinden bağlandı
Duygu Özarslan TT oldu Nurgül Yeşilçay'dan videolu cevap geldi
Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise'yi ifşa etti sevgilisinden bağlandı