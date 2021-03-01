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Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Kabinede alınan Covid-19 kararları

TÜRKİYE Covid-19 salgınında normalleşme sürecine adım atıyor. Saat 15.55'te toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden son dakika kararlar bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararları açıklayacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.55'te başladı. Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği toplantıda normalleşme sürecine ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor.

Beştepe’de yapılan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.

Risk durumunun düşük olduğu illerde yeni kararlar bekleniyor

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor.

COVİD-19 vakalarının en düşük ve en yüksek olduğu iller

Vda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.  Normalleşme sürecine en uzak olan iller ise Covid-19 vakalarının yüksek olduğu Samsun, Ordu, Rize, Trabzon ve Giresun.

Esnafın gözü kulağı toplantıda

Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. 

Hafta sonu kısıtlamalarının da esnetilmesi bekleniyor.

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