Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Soylu tek bir şartta gündeme gelir dedi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'dan halk sağlığını büyük tehdit altına alan koronavirüs nedeniyle 'sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi. Bakan Soylu, "Sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" dedi.

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Bakan Soylu'ya "Halkımız 'Evde kal' çağrısına uymuyor. Sokağa çıkma yasağı getirilecek mi?" sorusu yöneltildi. Bakan Soylu ise tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağının gündeme gelebileceğini belirterek, 'sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" dedi.

Tüm dünyada kırmızı alarm verdiren ölümcül koronavirüs salgının sebep olabileceği sağlık yıkımını önemsemeyen vatandaşlar, yetkililer ve bilinçli yurttaşları tedirgin ediyor. Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açtı. Selvi, "'Evde kal' kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?" sorusunu yöneltti.

"Süreci takip ediyoruz''

Sürecin takip edildiğini belirten Bakan Soylu, "Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sokağa çıkma yasağı değerlendirme sürecinde''

Şimdiye kadar alınan önlemlerin Bilim Kurulu'nun kararları ışığında şekillendiğini ifade eden Soylu, sokağa çıkma yasağının değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti. Soylu, "Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi kendi OHAL'ini ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" şeklinde konuştu.