Sokağa çıkma yasağı! Evet ve hayır arasında uçurum var, Ipsos'tan çarpıcı anket
Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 84’ü, hafta sonu tüm Türkiye’de ya da iller bazında sokağa çıkma yasağı uygulamasının tekrar başlatılmasını destekledi. İşte hayati önemdeki araştırmanın sonuçları...
Ipsos tarafından Milliyet gazetesi için yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirmelerinden hasta sayısının her geçen gün arttığını hepimiz görüyoruz. Önlemler sıkılaşmaya başladı, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma süresi azaldı, açık alanda sigara içme yasağı geldi.
Virüs her yerde
Bazı Avrupa ülkelerinde sıkı karantina düzenine geçildi. Ülkemizde her 10 kişiden 6’sı yakın veya uzak tanıdıklardan Kovid-19 pozitif haberi aldığını belirtiyor. Virüs her yerde. Ve tüm bu gelişmelere rağmen hala toplumun yaklaşık 5’te 1’i salgında yeni bir zirve yaşandığını düşünmüyor.
"Milyonlarca insan hala bu fikirde"
Daha önceki haftalarda da gördüğümüz üzere milyonlarca insan hala bu fikirde. Geri kalan vatandaşlar da ister istemez daha sıkı önlem talebinde bulunuyor. Restoran ve kafelerin gece 22:00’den sonra kapatılması uygulaması destekleniyor, hatta tüm gün kapatılmalı diyen bir grup da var.
Her 10 kişiden 8’i destekliyor
Neredeyse her 10 kişiden 8’i hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması düşüncesinde. Haksız da sayılmazlar, yoksa sorunu önemsemeyen, neredeyse inkâr eden önemli bir kesim varken hastalık ile mücadele çok zor olacak.