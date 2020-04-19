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Sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor

İçişleri Bakanlığı, cuma akşamı başlayan sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00'da sona ereceğini duyurdu. Bu süre boyunca yasaklara uymayan 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

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İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlaması daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona erecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum göstermiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir"

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