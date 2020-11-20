Sokağa çıkma yasağı başlıyor! İşte bu akşam saat 20:0'de başlayacak yasaklar...
Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 20:00'de başlıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı vatandaşlara hangi saatlerde sokak serbest? Kafeler, AVM'lar, restoranlar, kahvehanelerde son durum ne? İşte yasakların saatleri...
İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor? AVM'ler, berber, market, kuaför, kafeterya, lokanta, kahvehaneler için yeni dönem başlıyor. İşte yasaklar ve yasak saatleri...
AVM, kuaför ve marketlerin açık olacağı saatler
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
Yeme içme yerlerinin açık olacağı saatler
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şekilde hizmet verecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.