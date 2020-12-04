Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Market, bakkal, manav, kasap açık olacak
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00’de başlıyor. Cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Gazete bayileri de satış yapacak. İşte tüm detaylar...
Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00’de başlayıp cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00’te ise sona erecek. Peki nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak?
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.