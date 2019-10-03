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Şok Market Hamidiye Su'yu boykot mu ediyor açıklama geldi

İBB’deki el değişikliğinin ardından kamu kurumlarının Hamidiye'ye boykot başlattığı iddia edilmişti. Türk Hava Yolları’nın ardından Hamidiye'yi iptal eden kurumların listesi sosyal medyada dolaşmaya başladı. Şok Marketler Zinciri'nden yalanlama geldi.

Hamidiye’nin suyunu satmaktan vazgeçen şirketler iddialarında ismi geçen geçen Şok Marketler Zinciri iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.’ye kamu kurumları tarafından Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra ambargo uygulanmaya başladığı iddia edilmişti.

Şok market: Hamidiye su hiç satmadık

“Hamidiye’nin suyunu satmaktan vazgeçen şirketler” iddialarında ismi geçen geçen Şok Marketler Zinciri açıklama yaptı. Şok Market’ten yapılan açıklamada “Hamidiye Su’yu bırakmadık çünkü bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık. Geçmişte çalışanlarımıza da herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir” vurgusu yapıldı.

Türk Hava Yolları da bıraktı

Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki TGS Hamidiye’yle sözleşmesine son vermesiyle başlayan süreç bir çok kurumun yanı sıra özel kuruluşlar da dahil olmaya başladı.

Gazeteci İsmail Saymaz liste yayınladı

Gazeteci İsmail Saymaz, “İstanbul Belediyesi’ni CHP kazanınca Hamidiye Su’yu bırakan kuruluşları” sosyal medyadan duyurdu.

Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra sonlandırıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söyledi. Balyalı, “Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok” dedi.

Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz

Balyalı, buna rağmen vatandaşların Hamidiye’ye ilgisinin arttığını belirterek, “İstanbul’un her yerinden bayilik için başvurular var. Geçmiş döneme göre işbirliği yapılan tedarikçiler, bayiler hep siyasi gerekçelerle dağıtılmış. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

 

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