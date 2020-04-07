Şok karar! New York parkları mezarlık olacak Kabe Ramazan'da da kapalı
Dünya genelinde koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 75 bine dayandı. ABD'deki ölümlerin yarısının yaşandığını New York'ta mezarlıklar yetersiz kalınca Parkların geçici olarak mezarlık olarak kullanılacağı açıklandı. Suudi Arabistan, Ramazan ayı boyunca toplu namaz yasağını sürdürecek.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bin sınırına dayandı. New York'ta Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti. Büyük parklara dev sahra hastanelerinin kurulduğu New York'ta mezarlıklar yetmez oldu. Sağlık Komisyonu, New York'taki parkların geçici mezar yeri olarak kullanılacağını açıkladı. Suudi Arabistan, Ramazan'da da camilerde toplu namaz yasağının süreceğini açıkladı.
Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin koronavirüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi.
Okulların ve açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan'a kadar kapalı kalacağını belirten Cuomo, sosyal mesafe kurallarına uymayanların ise 1000 dolara kadar para cezası ödeyeceğini ifade etti.
ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 338 bin 995 kişide Kovid-19 görülürken, 9 bin 683 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.
ABD'de ölenlerin yarısı New York'ta
Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor. New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin koronavirüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi. ABD genelinde ise 338 bin 995 kişide Kovid-19 görülürken, 9 bin 683 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.
Cenaze evleri ve mezarlıklar yetişemiyor
New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, sadece hastanede değil evlerinde de ölenlerin bulunduğunu söyleyerek, "Halihazırda bütün morglar dolu. Aileler, cenaze evleri ve mezarlıklar, artan cenazelerin defniyle artık başa çıkamıyor. Bundan dolayı yakında ‘geçici definlere' başlayacağız. Bunda muhtemelen, New York parkları mezarlık olarak kullanılacak" dedi
Kabe ve Mescidi Nebevi Ramazan ayında da kapalı mı?
Suudi Arabistan yönetimi, koronavirüs yüzünden başta toplu namazlar ve cami ziyaretleri olmak üzere toplu şekilde bir arada bulunmaya yönelik kısıtlamayı Ramazan ayında da uzatacak. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Muhammed Abdül Ali, “Herkes Ramazan’daki dini etkinlikleri özledi ama alınan tedbirler, koronavirüs pandemisi azalana kadar devam edecek” dedi.