Şok gelişme! İsrail çok erken yan çizdi ateşkes bozuldu Tahran'ı vurun emri

İSRAİL ile İran arasındaki ateşkesin ömrü çok kısa oldu. Gelen son dakika haberine göre İsrail, İran'ı ateşkesi ihlal etmekli suçlayıp Tahran'ı vuracağını duyurdu. İddiaya göre İran, ateşkes ilanından 3.5 saat sonra İsrail'e ateş açtı. İsrail Ordusu, Tahran'dan 2 füzenin ateşlendiğini öne sürdü. Bu iddia Tahran tarafından yalanlandı.

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İSRAİL Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu. İsrail ordusunun İran'dan füze atıldığını iddia etmesi üzerine Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna Tahran'daki hedeflere şiddetli hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini belirtti.

İran ateşkesi ihlal etti iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesi İran'ın füze ateşleyerek ihlal ettiğini öne süren Katz, İsrail hükümetinin ateşkesin her türlü ihlaline karşı sert biçimde karşılık verme politikası kapsamında, Başbakan Binyamin Netenyahu ile koordinasyon içinde İsrail ordusuna söz konusu emri verdiğini ifade etti.

İran yalan diyor

İran basını, İran Genelkurmay Başkanlığının, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail’e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığını bildirdi.

- İsrail ordusu, ateşkesten sonra İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru füze ateşlendiğini hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı önlediğini ileri sürüyor.

"Tahran titreyecek"

İsrail'de iktidar ve muhalefetten de İran'a yönelik saldırılara karşılık verilmesi çağrıları geldi. Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, İran'dan füze atıldığı iddiaları üzerine, sosyal medya hesabından, "Tahran titreyecek." paylaşımı yaptı.

Ateşkes ilanından 3.5 saat sonra İran ateş açtı iddiası

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı ateşkes ilan ettikten 3 buçuk saat sonra İran'dan ateş açıldı. Sineye çekmemeli, geri durmamalıyız, anında karşılık vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ve İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.