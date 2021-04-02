Şok diyet listesi kısa sürede kilo vermek isteyenlere...
Yaza incecik bir vücutla girmek isteyenler kısa sürede kilo vermenin yollarını arıyor. Şok diyetler kısa sürede kilo vermenin bilinen en kolay yolu. İşte 3 günde 5 kilo verdiren şok diyet listesi...
Yaz mevsimi yaklaşırken fazla kilolarından muzdarip bireyler hızla kilo vermenin yollarını araştırıyor. Şok diyetler, adından da anlaşıldığı gibi vücudu kıvranma derecesinde aç bırakarak şok etkisi yaratır ve kısa sürede kilo vermenizi sağlar.
Şok diyetlerin ortak özelliği, en yüksek oranda kalori alımını kısıtlayarak kilo vermeyi sağlamaktır. Şok diyetlerde günde sadece 500 ila 1000 kalori arasında bir değerle beslenirsiniz.
Şok diyetlerde metabolizma bir direnç göstermeye kalkmadan adı gibi şok diyet uygulayarak kolayca zayıflatıyor. İşte 3 günde 5 kilo verdiren şok diyet listesi...
Kahvaltı
• 30 gram yağsız beyaz peynir
• 1 bardak şekersiz çay
• Yağsız sirkeli mevsim salata (Bol yeşillikli ve yağsız)
• 1 dilim kepekli ekmek