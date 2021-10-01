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Şok boşanma davası! Sen koca değilsin, mirasyedisin! 'Gerdek gecesi sabahı kayınvalidem başucumda...'

Şok boşanma davası! Sen koca değilsin, mirasyedisin! 'Gerdek gecesi sabahı kayınvalidem başucumda...'

Sağlık eski Bakanı Yıldırım Aktuna ile tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un oğulları Oğul Aktuna eşi Özlem Aktuna’ya boşanma davası açtı. Oğul Aktuna, panik atak hastası olduğunu ve eşinin kendisine hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Özlem Aktuna ise 700 bin lira tazminat istemli karşı boşanma davası açtı.

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Sağlık eski Bakanı Yıldırım Aktuna ile tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un ekonomist oğulları Oğul Aktuna, 17 yıl önce evlendiği, bir çocuğunun annesi Özlem Aktuna’ya Boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Oğul Aktuna ile Özlem Aktuna, 2004 yılında evlendi. Çiftin 2015 tarihinde kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Oğul Aktuna, panik atak hastasıydı.

'İntihar etmeyi düşündüm' 'iyi olur' dedi'

Hastalığını ilaçla geçirmeye çalışan Oğul Aktuna’ya bu konuda eşi destek olmadı. Oğul Aktuna, panik atak hastalığının etkisiyle yoğun kaygı duyduğu bir gün hastalığının etkisiyle intihar etmeyi bile düşündü. Bu durumu hayat arkadaşı olan Özlem Aktuna ile paylaştığında, ‘iyi olur’ cevabını aldı.

Kalitesizsin, mirasyedisin... Sen koca da baba da değilsin...

Bir virüs hastalığına da yakalanan Oğul Aktuna, hastaneye yatırıldığı dönemde eşi yanına gelmeyerek onu yalnız bıraktı. Çocuğun doğumundan sonra daha da agresif bir hal alan Özlem Aktuna eşine, ‘sen baba değilsin, sen koca değilsin’, ‘kalitesizsin’, ‘mirasyedisin’ sözleri ile hakaret etmeye başladı.

'Gerdek gecesi sabahı uyandım kayınvalidem başucumda oturuyordu'

Eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirten Özlem Aktuna da karşı boşanma davası açtı. Eşiyle evlendikten sonra Çırağan’daki ilk balayı sabahında gözünü açtığında kayınvalidesinin başucunda oturduğunu öne süren Özlem Aktuna’nın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Oğul Aktuna, babası Yıldırım Aktuna’nın vefatından sonra tamamen annesi Zeliha Berksoy’un uydusu haline gelmiştir. Müvekkil için aylık 7 bin 500 lira, çocuk için de 2 bin 500 lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Ayrıca 300 bin lira maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istiyoruz.”

Ajda Pekkan'la birlikte oldu ve hiç saklamadı

Yıldırım Aktuna, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başhekim olunca ilk iş olarak AMATEM’i kurdu. Bakırköy’de o kadar çok sevildi ki, SHP’den başkan adayı olarak girdiği 1989 seçimlerini büyük farkla kazandı. 49. hükümette Sağlık Bakanı, 50. hükümette Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü, 53., 54., ve 55. hükümette de Bakan olarak görev aldı. 2007’de hayatını kaybeden Aktuna, sadece siyasi yaşamıyla değil magazinel yaşamıyla da tanınıyordu. Bir dönem pop star Ajda Pekkan’la da birliktelik yaşamış ve bunu hiç gizlememişti.

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