Soğuklar geri geliyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı tarih de belli montları kaldırmayın İstanbul, İzmir, Giresun...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre bugün İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok kentte sağanak yağış görülecek hafta sonu ise yer yer güneş yüzünü gösterecek. Hafta başı itibari ile soğuklar geri geliyor. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre hafta başı itibaren buz gibi bir havaya hazır olun. Yapılan açıklamada "8 – 14 Nisan 2022 tarihlerinde genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.
Bugün de Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevreleri, Samsun, Ordu ve Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'de sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Montları hazırlayın! 11 Nisan'da Türkiye'ye soğuk havalar geliyor. Soğuklar 4 gün etkili olacak.
-Karadeniz'de 1.000 metre üstü yerlerde don tehlikesi var. Çiftçiler tedbirli olmalı. Nisan ayında havalar inişli çıkışlı olacak. Kalın kıyafetleri kaldırmayınız...