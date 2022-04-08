Soğuklar geri geliyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı tarih de belli montları kaldırmayın İstanbul, İzmir, Giresun...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre hafta başı itibaren buz gibi bir havaya hazır olun. Yapılan açıklamada "8 – 14 Nisan 2022 tarihlerinde genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.