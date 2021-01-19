Soğuk ve yağışlı hava gidiyor! İstanbul'da sıcaklıklar yeniden yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, soğuk ve yağışlı hava perşembeden itibaren azalacak, soğuk hava sadece yurdun Doğu kesimlerinde görülmeye devam edecek. Meteoroloji ayrıca bugün ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısında bulundu.