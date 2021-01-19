Soğuk ve yağışlı hava gidiyor! İstanbul'da sıcaklıklar yeniden yükselecek
Meteoroloji, bölge olarak ve İstanbul ile Ankara'da seyredecek hava durumunu paylaştı. İstanbul, kar yağışına veda etmek üzere. Peki, sıcaklıklar ne zaman yükseliyor? Türkiye'de beklenen 5 günlük hava durumu ne şekilde?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, soğuk ve yağışlı hava perşembeden itibaren azalacak, soğuk hava sadece yurdun Doğu kesimlerinde görülmeye devam edecek. Meteoroloji ayrıca bugün ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısında bulundu.
Bugün ve yarın hava sert: Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul’da bugün sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde hafif kar yağışının beklendiği ve hava sıcaklığının bugün ve yarın sabah saatlerinde -2 ve -3 dereceye kadar düşeceği belirtildi.
Kar yağışının son demleri: Marmara bölgesinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.