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Soğuk havalarda iç ısıtan çorba tarifi erişteli nohut çorbası nasıl yapılır?

Soğuk havalara uygun çorba tarifi arayanlara erişteli nohut çorbası tarifi hazırladık. Hem lezzetli hem de besleyici özelliği olan erişteli nohut çorbası için gerekli malzemeler listesi ve pişirmenin püf noktaları haberimizde.

Erişteli nohut çorbası bu kış sofranızın favorisi olabilir. Soğuk kış akşamlarında içinizi ısıtacak lezzetlerden biri olan erişteli nohut çorbası için gerekli malzemeler şöyle: 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet soğan
1 adet orta boy patates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 su bardağı nohut, tuz, karabiber, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı zerdeçal, 20 – 25 adet havanda ezilmiş tane kişniş, 5 su bardağı su
yarım su bardağı erişte, kuru nane.

Erişteli nohut çorbası nasıl yapılır?

Çorba tencerenizi ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip, ısıtın. Zeytinyağınız ısınınca içerisine ince yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin. Küçük küp doğradığınız patatesleri de ekleyin ve karıştırın. Salçaları ekleyip birkaç tur karıştırın. Baharatları ekleyip, karıştırın. Ardından nohudu ekleyin, karıştırın ve sıcak su ilave edip nohutlar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Erişteleri ayrı bir tavada biraz kavurun. Nohutlar yumuşayınca içerisine erişteyi ilave edin ve erişteler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.
İçerisine kuru nane ekleyin, karıştırın. Ocaktan alın ve servis kaselerine paylaştırıp, sıcak servis edin.

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