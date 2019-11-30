Sofia Richie babasını dinlemedi cinsel ilişki bağımlısı Scott Disick ile tatile çıktı
21 yaşındaki ABD'li model Sofia Richie, babasının karşı çıkmalarına rağmen birlikte olduğu cinsel ilişki bağımlısı Scott Disick ile Miami'de görüntülendi.
21 yaşındaki ABD'li model Sofia Richie, bir süredir üç çocuk babası Scott Disick ile birlikte. Richie,
sevgilisi Scott Disick ve arkadaşlarını da yanına alarak Miami tatiline çıktı.
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Pembe kadife bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel model, bir dönem başı cinsel ilişki bağımlılığıyla dertte olan Scott Disick'in yanından bir an olsun ayrılmadı.
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Richie ile Disick, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. İkili daha sonra teknede arkadaşlarıyla sohbet etti.
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Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan genç model, birkaç yıl önce Justin Bieber ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.
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