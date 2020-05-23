SODEV'in raporu akıl tutulmasıdır!...

Türkiye’de çok enteresan işler oluyor…



Hani deriz ya “Kaşla göz arasında.”



Aynen öyle…



Bazı nam sahibi vakıflar ilginç raporlar yayınlıyor!



İşte onlardan biri…



Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) “Türkiye’nin Gençliği Araştırması Raporu” yayınlamış…



Hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nda yapmış araştırmayı!..

Gençlik Bayramında gençlere yönelik "Türkiye'de yaşamak istemiyorlar" raporu..



Belki birçoğunuz görmemiş olabilir…



Bir baktım!



“Bu raporu kim sipariş verdi” demekten kendimi alamadım…



Sözde rapora göre Türk gençlerinin % 62,5’i eğer imkan olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak istediğini söylüyormuş!



Rapora göre AK Partili gençlerin yarısı (% 47), CHP’ye oy veren gençlerin % 74,4’ü, İYİ Partili gençlerin % 68,8’i ve MHP’ye oy veren gençlerin ise % 68,6’sı yurt dışında yaşamayı tercih ediyormuş.

Yani SODEV diyor ki;

Türk gençleri Türkiye'de yaşamak istemiyor!..

Bu Türk gençliğine resmen bir hakaret!..

Ve Türkiye'yi gençler üzerinden aşağılamadır..



SODEV’in araştırmasında sosyal medyada düşüncelerini ortaya koyma özgürlükleri ile ilgili önemli bir ayrışmaya da işaret edilmiş!



Güya;



Türkiye genelinde gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini düşünüyormuş!



Bu oran özellikle HDP’li, CHP’li ve İyi Partili seçmenlerde çok daha yüksek oranlarda seyrediyormuş!



Euronews Türkçe’ye konuşan SODEV Başkanı Ertan Aksoy, bakın ne diyor;



“AKP'li gençlerin yarısı, her ne kadar 18 yıldır iktidarın güvencesini hissetmelerine rağmen, yurt dışına çıkmak istiyor. Sizin için ne önemlidir sorusuna verilen yanıtlarda bunun cevabı gizli. Birinci sırada özgürlüğünü, ikinci sırada da bir başkasının kendisini ifade etme hakkını önceliklendiriyor. Dolayısıyla özgürlükten sonra açıklanabilecek bir durum bu. İnsanların tweet attığı için tutuklandığı bir iklimde bu şekilde hissediyor olabilir.”



Bu ifadeleri gördükten sonra böylesine bir dönemde durup dururken nereden çıktı bu anket sorusunun da cevabı belli oluyor…



Acaba kim ısmarladı!



Batı’da işsizlik oranları hızla artarken…



Batı’da o eski alışık olunan sosyal devlet gücü büyük bir zafiyete uğrarken, SODEV bu araştırması ile ne mesaj vermek istiyor?



SODEV bir de Batı’daki gençlerimize bu soruyu sorsun bakalım?



Batı artık yaşanabilir bir toplum mu?



Bir sorsunlar!



Bu SODEV anketinde mesela neden bir başka soru olarak gençlere “Koronavirüsle mücadelede Türkiye başarılı mı değil mi?” diye sormuyor!



Batı gençliği koronavirüs salgınında kendi ülkelerinde büyük çaresizlik yaşayıp isyan ederken ve Türk gençliği bu durumu net bir şekilde görüp “İYİ Kİ VATANIMDA YAŞIYORUM” derken…



Yurt dışında öğrencilerimiz “BİZİ BURADAN ALIN” diye çağrı yapıp özel uçaklarla alınıp vatanlarına getirilirken…



Bazıları ambulans uçak ile alınıp Türkiye’ye getirilip tedavi edilirken…



Türkiye’de bir vakfın hem de böylesine bir süreçte “Türk gençliğinin büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşamak istiyor” diye sözde bir rapor yayınlaması manidar değil mi?



Diyeceğim şu ki Türk gençliği üzerinde yönlendirme anlamında sessiz ve derinden büyük bir oyun oynanıyor. İstanbul seçimlerinde bu oyunu görmeyen AK Parti, ne yazık ki hala daha görmüyor veya görmek istemiyor…



Ülkü Ocakları’nın Sinan Ateş’in Genel Başkanlığında yaptığı mükemmel çalışmaların kendisinin görevden ayrılmasının ardından durma noktasına gelmesinin büyük eksiklik olduğunu görüyoruz…



Ülkü Ocakları son dönemde Sinan Ateş ile büyük bir açığı kapatıyordu.



2023 seçimleri için gençlik politikaları olmazsa olmaz noktaya gelmiştir. Bunu Cumhur İttifakı çok iyi analiz etmelidir...



Meydan boş!



SODEV’in bu raporuna bile çıkıp tepki gösteren bir Allah’ın kulunu göremedik!



Bakın…



İstanbul seçimlerinde AK Parti’nin genç seçmeninin dahi Ekrem İmamoğlu’na yönlendirilmeye çalışıldığını hatta bir kısmının yönlendirildiğini duymayan var mı?



Siyasetin neresinde durduğu apaçık belli olan SODEV gibi vakıfların bu tip anketlerle gençlere hangi mesajı vermek istediğini bilemeyecek kadar saf değiliz!



Bu SODEV Başkanı ve Araştırmacı Ertan Aksoy, 23 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eskisine göre zayıf, bir lider partisi olan AK Parti’nin de siyaseten ömrü tükenen bir parti olduğunu iddia eden açıklamalarda bulunan bir isim... (Artı Gerçek-15 Haziran 2019)



O nedenle diyorum ki gençler üzerinde şimdiden bir algı operasyonu çekilmeye başlandı bile…

SODEV’ in raporunda AK Parti gençlerinin yarısının ülkeyi terk etmek ve yurt dışında yaşamak istediğini iddia etmesi neyin nesi?



Soran var mı?



2023 seçimlerinde 8 milyona yakın yeni genç seçmenin oy kullanacağını düşünen var mı?



CHP, İYİ Parti, HDP bunu çok planlı düşünüyor…

İşte sesleri olan bir kuruluş SODEV..

İşte böyle algı yaratıyor...

Peki Cumhur İttifakı ne yapıyor?

Uyanın…











