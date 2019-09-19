Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Slovan Bratislava deplasmanında Avrupa maçlarına başladı. Slovan Bratislava takımıyla karşılaşan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, teknik adam olarak uluslararası kupalardaki kötü grafiğini tersine çevirmek istiyor. Slovan Bratislava - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Slovan Bratislava: 0 - 0 :Beşiktaş

Stat: Narodny

Hakem: Kristo Tohver (Estonya)

Slovan Bratislava: Greiif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Ibrahim, De Kamps, Holman, Drazic, Sporar, Rharsalla

Beşiktaş: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışıyor.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer alıyor.