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Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler)

Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşıyor. Kadıköy'deki ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olan İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, Türkiye'ye tur biletiyle dönmekten başka bir şey düşünmüyor. Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oluyor. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere'den Chris Kavanagh'ın yönetecek ve müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe

Slavia Prag: Kolar, Bah, Kacharaba, Ousou, Dorley, Sevcik, Traore, Schranz, Lingr, Olayinka, Tecl

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Ozan, Mert Hakan, Arda, Osayi, Valencia, Serdar Dursun

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

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