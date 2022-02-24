Slavia Prag Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşıyor. Kadıköy'deki ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olan İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, Türkiye'ye tur biletiyle dönmekten başka bir şey düşünmüyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oluyor. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı İngiltere'den Chris Kavanagh yönetiyor ve müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

Slavia Prag: 2 - 1 :Fenerbahçe

(İkinci yarı oynanıyor)

39' GOOLLL! Temsilcimiz Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile farkı bire indirdi! Sağ kanatta topla buluşan Bright Osayi-Samuel pasını ceza sahası sağ çaprazındaki arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a gönderdi. Mert Hakan topu ceza yayı sağ tarafına doğru sürerek sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

27' GOL! Slavia Prag, Yira Sor ile farkı ikiye çıkardı! Hızlı gelişen atakta Ibrahim Traore'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yira Sor yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.

19' GOL! Slavia Prag, Ivan Schranz ile öne geçti! Srdjan Plavsic ceza sahası sağ çaprazının gerisinden ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Tomas Holes meşin yuvarlağı son anda altıpas alanına doğru çevirdi. Savunmamızın uzaklaştıramadığı top altıpas çizgisi gerisinde Ivan Schranz'ın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Slavia Prag: Mandous, Bah (Lingr), Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Sosa (Ozan), Mert Hakan, Ferdi (Nazım), Pelkas (Arda), Valencia, Serdar Dursun