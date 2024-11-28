Slavia Prag - Fenerbahçe / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, turnuvanın 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile kozlarını paylaşıyor. Liginin namağlup liderine karşı 3 puan alarak AZ Alkmaar maçının yaralarını sarmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde Becao, kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Slavia Prag 1 - 1 Fenerbahçe

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük geldi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

43'SAYILMAYAN GOL! Slavia Prag, Provod'ın ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-1' getirdi. Fakat yapılan VAR incelemesinde Chory'nin ofsayt pozisyonunda olduğu görüldü ve atılan bu gol değer kazanmadı

35'GOL! Fenerbahçe, Dzeko ile skoru eşitledi. Szymanski, hızla sağından koşu yapan Dzeko'ya pasını aktardı. Dzeko, yay bölgesinden açısını düzeltti ve sol ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci Kinsky'nin çaresiz bakışları arasında ağlarla buluştu, 1-1.

30'BÜYÜK TEHLİKE! Provod'un sol kanattan açtığı ortada Doudera savunmamızdan önce araya girerek kale sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

25'Provod'un sol kanattan açtığı ortada Dorley ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Livakovic bu topta zorlanmadı.

23'Diouf'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında bulunan Doudera kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı gitti.

20'Maçın temposu düştü.

16'Dusan Tadic, hücum kaleye koşu yapan Dzeko'ya derin bir top göndermek istedi fakat savunmada Zima araya girdi.

14'Fenerbahçe bu bölümde Tadic'in önderliğinde rakip yarı alanda boşluk arıyor.

11'Slavia Prag tehlikeli geldi. Samet Akaydin'in uzaklaştıramadığı topa ceza sahasında Boril, şutunu çekti. Livakovic, bu pozisyonda hata yapmadı.

7'GOL! Slavia Prag, Chory'nin golüyle öne geçti. Rakip yarı alanda organize gelişen Prag atağında, kale sahasına çevrilen topa Samet dokunamayınca, Chory müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

4'Temsilcimiz Fenerbahçe, hazırlık pasları yapıyor.

1'Maçta ilk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar Fenerbahçe.

Slavia Prag - Fenerbahçe ilk 11'ler

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertliler, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Prag ekibi ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 23. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Slavia Prag 3. kez karşılaşacak. İki ekip 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.

AVRUPA KUPALARINDA 279. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 278 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 58 maçta da berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde ise 397 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 141. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 140 mücadelede 61 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 196 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 177 gol gördü.