BIST 12.858
DOLAR 44,07
EURO 51,01
ALTIN 7.211,59
HABER /  EKONOMİ

Skoda Superb Sportline MHEV, Türkiye pazarında satışa sunuldu

Skoda Superb Sportline MHEV, Türkiye pazarında satışa sunuldu

Skoda, Superb modelinin Sportline donanımlı MHEV motorlu versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,5 litrelik "mild hibrit" teknolojisine sahip 150 PS güç üreten model, 3 milyon 682 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.

Markanın premium D segmenti modeli Superb Sportline, "Premium", "Prestige" ve "Laurin & Klement Crystal" donanım seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.

Modelin dış tasarımında siyah detaylar, sportif ön kaput ile ön ve arka tamponlar, parlak siyah ön ızgara, ayna kapakları, arka difüzör ve spoyler bulunuyor. Tasarımda ise 19 inç alüminyum jantlar ve çamurluklarda yer alan "Sportline" logoları öne çıkıyor.

Aracın kabininde entegre başlıklı spor ön koltuklar, "suedia" döşeme, masaj, ısıtma ve elektrikli hafıza fonksiyonları yer alıyor. Üç kollu spor direksiyon, çelik pedallar, sürüş modu ve direksiyondan vites kontrolü özelliklerinin sunulduğu modelde, üç bölgeli tam otomatik klima, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 13 inç bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj fonksiyonu standart olarak veriliyor.

Superb Sportline, sportif karakterine rağmen geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuk yolcuları için geniş diz ve baş mesafesi bulunan modelde, kullanıcılara 645 litrelik bagaj hacmi sağlanıyor.

100 kilometrede 5,3 litre yakıt tüketimi

Modelin 1,5 litrelik mild hibrit motoru, 150 PS güç ve 250 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı saatte 225 kilometre olan araç, 0-100 kilometre hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor. 100 kilometrede ortalama 5,3 litre yakıt tüketen modelin 121 g/km karbondioksit emisyon değeri bulunuyor.

Araçta, sürüş dinamikleri için 15 milimetre alçaltılmış spor şasi ve progresif direksiyon sistemi de kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AJet'ten çocuklara yüzde 30'a varan indirim
AJet'ten çocuklara yüzde 30'a varan indirim
UEFA'dan Real Madrid'e para cezası
UEFA'dan Real Madrid'e para cezası
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi
Savaşta yeni aşamaya geçildi! "Kheibar Shekan-4" devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! "Kheibar Shekan-4" devreye giriyor
Yeni trafik kanunu ile çok şey değişti modifiye-aksesuar cezaları esnafı çıldırttı
Yeni trafik kanunu ile çok şey değişti modifiye-aksesuar cezaları esnafı çıldırttı
Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık'tan açıklama
Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık'tan açıklama
"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin davada 5 tahliye
"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin davada 5 tahliye
Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Antalya'da talihsiz işçi inşaattan düşerek can verdi
Antalya'da talihsiz işçi inşaattan düşerek can verdi
Ankara'da polisi alarma geçiren istihbarat! 2 şüpheli operasyonla yakalandı
Ankara'da polisi alarma geçiren istihbarat! 2 şüpheli operasyonla yakalandı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı! 3 zanlı gözaltına alındı...
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı! 3 zanlı gözaltına alındı...
Samsun'da kumar operasyonu: 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
Samsun'da kumar operasyonu: 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi