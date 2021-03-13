Skandallarla anılan eski manken Karahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çantay'ın ailesi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Çantay'ın kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay, cenaze sahipsiz kaldı sözleriyle ilgili "Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü" açıklamasını yapmıştı.