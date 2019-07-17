Skandallar kraliçesi dediği Gülben Ergen'den darbeyi yedi! Erol Köse'ye kötü haber

Türk yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse, uzun süren sessizliğinin ardından yediği darbe ile gündeme geldi. Her konuda yorum yapmasıyla bilinen ve geçmiş dönemlerde eleştirdiği kimse kalmayan Köse, Gülben Ergen'e ettiği hakaretler sonucu para ödeyecek.