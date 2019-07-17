Skandallar kraliçesi dediği Gülben Ergen'den darbeyi yedi! Erol Köse'ye kötü haber
Gülben Erken, kendisine bir dönem 'Gulbengate' ve 'Skandallar Kraliçesi' gibi lakaplar takan Erol Köse'ye açtığı tazminat davasını kazandı.
Türk yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse, uzun süren sessizliğinin ardından yediği darbe ile gündeme geldi. Her konuda yorum yapmasıyla bilinen ve geçmiş dönemlerde eleştirdiği kimse kalmayan Köse, Gülben Ergen'e ettiği hakaretler sonucu para ödeyecek.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geçen yıl dava açan Gülben Ergen, Erol Köse’nin farklı tarihlerde hem sosyal medya hesabından hem de bir televizyon programına katılarak aleyhine açıklamalar yaptığı iddiasıyla 250 bin TL tazminat davası açmıştı.
Gulbengate: Gülben Ergen bir TV kanalında yayınlanan magazin programına katılan Erol Köse’nin, 'Skandallar kraliçesi', 'Gulbengate' gibi ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.
Kişilik değerlerini ihlal etti: Erol Köse’nin gerçek dışı ifadeleri nedeniyle hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, isim, resim, şeref, haysiyet, ticari itibar gibi kişilik değerlerini ihlal edildiğini belirten Gülben Ergen, ailesinin ve kendisinin ruhsal bütünlüklerinin bozulduğunu anlattı.