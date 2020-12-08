Skandala dönen boşanmada yeni gelişme! Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı bu şartlarda affedecek
Eski futbolcu eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, hangi şartları yerine getirirse eski kocası Emre Aşık'ı affedeceğini açıkladı.
Boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Skandala dönen olayda Yağmur Sarnıç, geri adım attı.
"Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse..."
"Ne söylemek istersin?" sorusu üzerine Emre Aşık'a "Mutlu musun?" diye seslenen Sarnıç, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" ifadelerini kullandı.
"Fuhuş damgası yememek isterdim"
Dikkat çeken ifadeler kullanan Yağmur Sarnıç, sözlerini şöyle sürdürdü: Geriye dönmek isterdim. Fuhuş¸ damgası yememek, düzgün bir şekilde anlaşmak isterdim.
"Başa gelen çekilir"
Yağmur Sarnıç, "10 yıl sonra bu durum çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.