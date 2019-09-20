Skandal video yüzünden mi siteden kovuldu! Kerimcan Durmaz'dan şok açıklama
Kerimcan Durmaz, uçaktaki mastürbasyon videosunu yayınlamasının ardından oturduğu siteden kovulduğu iddia edilmişti.
Geçtiğimiz aylarda skandal bir video ile magazin gündemine bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz, uçağın tuvaletinde mastürbasyon yaparken çektiği videonun bedelini ağır ödüyor. 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni, önceki gün Amerika'ya yerleşeceğini açıklamıştı.
Uzun süre sessizliğini koruyan Kerimcan Durmaz'ın Beykoz Acarkent'te oturduğu villasından kovulduğu ve ardından Amerika'ya yerleşme kararı aldığı iddia edilmişti.
"Kerimcan Durmaz yurt dışına kaçtı" iddialarını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yalanladı.
Sosyal medya fenomeni, paylaştığı videoda, "Kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor aslı olmayan haberlerden. Ben sadece ufak bir tatil ve eğitim için buraya geldim ama çok başka şeyler konuşuluyor. İtibar etmeyiniz" dedi.