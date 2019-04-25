Skandal video olay olmuştu! Üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak

Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırdı. Üç arkadaşla evlerine gittikleri öğrenciler arasında çıkan tartışma giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.