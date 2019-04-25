Skandal video olay olmuştu! Üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak
TRABZON'da, sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencileri yeniden yargılanacak
Olay, Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde 4 Şubat 2017'de meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.; Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı.
Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırdı. Üç arkadaşla evlerine gittikleri öğrenciler arasında çıkan tartışma giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli kız, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.