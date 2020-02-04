HABER /  GÜNCEL

Skandal sözleriyle gündeme gelen YTL'li Prof. Bedri Gencer ders başı yaptı

Elazığ depremi sonrası skandal ifadelere imza atarak afetlerin yaşanmasını çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan, ardından üniversite yönetiminin inceleme başlattığı Prof. Dr. Bedri Gencer Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün ders başı yaptığını duyurdu.

Türkiye insanının büyük acılar yaşamasına neden olan Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımda afetleri çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan ve "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım" diyen profesör Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki görevine döndü.

Üniversite yönetiminin Gencer'in paylaşımına ilişkin inceleme başlattığını duyurmasına karşın, Gencer sosyal medya hesabından bugün ders başı yaptığını duyuran bir mesaj paylaştı.

Gencer şunları söyledi;

Paylaşımı silip depremle ilgisi olmadığını söylemişti

Gencer, Elazığ depreminin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti. Gencer daha sonra bu paylaşımını silmiş ve mesajının depremle ilgisi olmadığını ileri sürmüştü. Kaynak: ‘Çocuk evliliklerinin yasaklanması deprem getirdi’ diyen gerici profesör ders başı yaptığını duyurdu

İlgili Haberler
Prof. Dr. Bedri Gencer'in deprem paylaşımına Yıldız Teknik Üniversitesi'nden tepki Profesör Bedri Gencer skandal deprem paylaşımı için kendini savundu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kayıp üniversiteli Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıkıyor şimdi de LGBT'ye talip oldular
65 yaş üstü vatandaşlara yoğun mesai saatlerinde yolculuk ücretli olacak
Sergen Yalçın'dan ilk fırça : Takıma zarar veriyorsun
Jeopolitik riskler arttı! İşte 6 TL'ye dayanan dolarda son durum
Birgün İdlib haberinde şehit diyemedi yazıklar olsun
İzmir Balıkesir ve Konya merkezli çok sayıda ilde FETÖ operasyonu
ÖNCEKİ HABERLER
Coronavirüs Türkiye'de 3 ili vurdu! 30 bin rezervasyon iptal
Şubat ayı resmi kira artış oranı belli oldu: Yüzde 14.52
Bakanın kardeşine MEB'de kıyak atama bakın hangi isim
Nur Tuğba Namlı kimdir eşi Mustafa Namlı kaç yaşında mesleği
İddiaların hedefindeki Yeşim Meltem Şişli kendisi hakkında inceleme istedi
e okul VBS girişi nasıl yapılır MEB ders programı sorgulama
Yorumlar 1 yorum