Skandal sözler! Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Kanye West şaşırttı

KANYE WEST KİMDİR?

Kanye West, Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, prodüktör ve moda tasarımcısıdır. Hip hop'ın en önemli isimlerinden biri olarak tanınır; farklı müzik tarzı ve kültürel-politik yorumlarıyla öne çıkar.

Müzik kariyerine 2004'te The College Dropout albümüyle başladı ve Late Registration, Graduation gibi ticari başarı yakalayan albümlere imza attı. 24 Grammy Ödülü kazandı, Adidas ile Yeezy markasını kurdu.