Skandal paylaşıma Tatlıtuğ'dan açıklama
Bir hakimin Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafla ilgili tartışmalar sürüyor. HSK, fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken Tatlıtuğ, fotoğrafta yer alan kişinin kendi davasına bakan hakim olmadığını duyurdu.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sahte fatura kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ hakkında “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenirken, mahkemede çekilen bir fotoğraf karesi tartışmalara neden oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Tatlıtuğ, kadın hakimle görülüyor. 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğu belirtilen kişi fotoğrafı "Perşembe sürprizi" notuyla paylaşırken, hem Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan hem de Tatlıtuğ'dan açıklama geldi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.
Kıvanç Tatlıtuğ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddia edilenin aksine fotoğrafta yer alan kişinin kendi davasına bakan hakim olmadığını duyurdu.