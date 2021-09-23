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Skandal patladı! Kilise parasıyla cinsel ilişki partisi: Meğer tecavüz hapı...

Skandal patladı! Kilise parasıyla cinsel ilişki partisi: Meğer tecavüz hapı...

Tıp öğrencisiyken din adamı olmaya karar veren 40 yaşındaki din adamının yaptıkları herkesi şok etti.

Skandal patladı! Kilise parasıyla cinsel ilişki partisi: Meğer tecavüz hapı...

İtalya'nın Prato şehrinde bulunan bir kilisede görev alan din adamı Francesco Spagnesi'nin skandalı tüm dünyada büyük tepki çekti. 

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Skandal patladı! Kilise parasıyla cinsel ilişki partisi: Meğer tecavüz hapı...

40 yaşındaki din adamının ev arkadaşıyla birlikte Hollanda'dan tecavüz ilacı olarak bilinen bir uyuşturucu madde getirdiği ihbarını alan polis harekete geçti. 

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Skandal patladı! Kilise parasıyla cinsel ilişki partisi: Meğer tecavüz hapı...

Bu skandalın gerçekliğini araştıran polis, iki arkadaşın düzenlediği partiye katılıklarını iddia eden 200 kişinin ifadelerini de alınca olayın korkunç boyutu gözler önüne serildi. 

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Skandal patladı! Kilise parasıyla cinsel ilişki partisi: Meğer tecavüz hapı...

İkilinin çöpçatanlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişileri eve davet ettiği, partilerde uyuşturucu dağıtıldığı ya da satıldığı anlaşıldı.

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