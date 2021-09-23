Skandal patladı! Kilise parasıyla cinsel ilişki partisi: Meğer tecavüz hapı...
Tıp öğrencisiyken din adamı olmaya karar veren 40 yaşındaki din adamının yaptıkları herkesi şok etti.
İtalya'nın Prato şehrinde bulunan bir kilisede görev alan din adamı Francesco Spagnesi'nin skandalı tüm dünyada büyük tepki çekti.
40 yaşındaki din adamının ev arkadaşıyla birlikte Hollanda'dan tecavüz ilacı olarak bilinen bir uyuşturucu madde getirdiği ihbarını alan polis harekete geçti.
Bu skandalın gerçekliğini araştıran polis, iki arkadaşın düzenlediği partiye katılıklarını iddia eden 200 kişinin ifadelerini de alınca olayın korkunç boyutu gözler önüne serildi.
İkilinin çöpçatanlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişileri eve davet ettiği, partilerde uyuşturucu dağıtıldığı ya da satıldığı anlaşıldı.