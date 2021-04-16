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Skandal mesajları okuyan Müge Anlı şok oldu: Sizinkisi rayından çıkmış

Skandal mesajları okuyan Müge Anlı şok oldu: Sizinkisi rayından çıkmış

Aşk tuzağına düşen Arzu Salman'ın konuk olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşırtan anlar yaşandı.

Skandal mesajları okuyan Müge Anlı şok oldu: Sizinkisi rayından çıkmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün inanılmaz bir olay yaşanmıştı. 41 yaşındaki Arzu Salman, sosyal medyada tanıştığı İsa Koldaş isimli adam tarafından aşk tuzağına düşürüldüğünü anlattı.

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Skandal mesajları okuyan Müge Anlı şok oldu: Sizinkisi rayından çıkmış

Salman, tanıştıktan bir süre sonra sevgili olduğu İsa Koldaş'a toplamda 623 bin lira borç verdiğini, ancak İsa'nın parayı ödemeyip sırra kadem bastığını açıkladı.

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Skandal mesajları okuyan Müge Anlı şok oldu: Sizinkisi rayından çıkmış

Mağdur kadın, bir süre sonra da bekar olduğunu söyleyen sevgilisinin evli olduğunu öğrendiğini anlattı. 

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Skandal mesajları okuyan Müge Anlı şok oldu: Sizinkisi rayından çıkmış

Bugün yayınlanan programda Müge Anlı, Arzu Salman ile İsa Koldaş arasındaki mesajları paylaştı.

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