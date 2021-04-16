Skandal mesajları okuyan Müge Anlı şok oldu: Sizinkisi rayından çıkmış
Aşk tuzağına düşen Arzu Salman'ın konuk olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşırtan anlar yaşandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün inanılmaz bir olay yaşanmıştı. 41 yaşındaki Arzu Salman, sosyal medyada tanıştığı İsa Koldaş isimli adam tarafından aşk tuzağına düşürüldüğünü anlattı.
Salman, tanıştıktan bir süre sonra sevgili olduğu İsa Koldaş'a toplamda 623 bin lira borç verdiğini, ancak İsa'nın parayı ödemeyip sırra kadem bastığını açıkladı.
Mağdur kadın, bir süre sonra da bekar olduğunu söyleyen sevgilisinin evli olduğunu öğrendiğini anlattı.
Bugün yayınlanan programda Müge Anlı, Arzu Salman ile İsa Koldaş arasındaki mesajları paylaştı.