Skandal isim Ali Edizer, rest çekip tehdit etti: Açığa alınmak derken?

Yaptığı paylaşımda 'Açığa alınmak derken?' sorusunu yönelten 'Menzilci' Ali Edizer, 'Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten.' sözleriyle birlikte 'Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim' diye yazdı.