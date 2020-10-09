Skandal isim Ali Edizer, rest çekip tehdit etti: Açığa alınmak derken?
GATA'nın eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, ortaya dökülen skandallarıyla gündemden düşmüyor. "İki yıldır emekli olayım, diyordum, şimdi vazgeçtim" diyen Edizer, açığa alınmayı hazmedemedi.
Art arda paylaştığı mesajlarda rest çeken Ali Edizer, çok bariz şekilde bir yerlere tehditte bulundu. Edizer'in, "Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi" ifadeleriyle nereye mesaj gönderdiği kafalarda soru işareti bıraktı.
Yaptığı paylaşımda 'Açığa alınmak derken?' sorusunu yönelten 'Menzilci' Ali Edizer, 'Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten.' sözleriyle birlikte 'Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim' diye yazdı.
Geçen haftalarda yaptığı açıklama ile medeni kanunu hedef alan ve erkeklere ikinci eş çağrısında bulunan Ali Edizer, tepkilerin hedefinde yer aldı.
Sosyal medyada bir kadına "şimdi kaltak, sonra cariye", eski Başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili "İmam Hatip mezunu gassalımız bir avuç pamukla bekliyor" paylaşımları bu nasıl doktor? dedirtti.