Skandal iddia! Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti elinde rapor var
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Darp raporu aldığı iddia edilen Bulutsuz, dava açmaya hazırlanıyor.
Bir küs bir barışık devam eden Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz aşkı, olaylı bir şekilde son buldu. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ağızları açık bıraktı.
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İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü.
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Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un Güven’den şikayetçi olacağı öğrenildi.
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Öte yandan geçtiğimiz mayıs ayında Ozan Güven 45. yaşına basmış, sevgilisi Deniz Bulutsuz, sosyal medya hesabı Instagram'dan ilginç bir kutlama yapmıştı.
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