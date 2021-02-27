Skandal iddia gündeme bomba gibi düştü 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Ersoy ''Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi" diyerek herkesi şoke etti.