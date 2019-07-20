Skandal hatanın ardından Şeyma Subaşı'ndan beklenen hamle geldi! Sebebini de açıkladı

Fakat Şeyma Subaşı, konu hakkında hiçbir yorum yapmamış ve dikkatleri üzerine çekmişti ki Subaşı'nın neden bir açıklama yapmadığını aktardığı bir özür mesajı sosyal medya hesabından geldi. Bir süredir italyan sevgilisi Guido Senia ile tatilde olan Subaşı, şu açıklamayı yaptı: