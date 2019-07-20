Skandal hatanın ardından Şeyma Subaşı'ndan beklenen hamle geldi! Sebebini de açıkladı
Geçtiğimiz ay çıkardığı kitabı ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın kitabında 'hyaluronik asit' yerine 'hidroklorik asit' yazınca eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Subaşı, o hata için sosyal medya hesabından özür diledi.
Acun Ilıcalı ile boşanmanın ardından 'Sadece Şeyma' adlı bir kitap çıkararak kendi hayatından bazı kesitleri anlatan ve kadınlara tavsiyelerde bulunan Şeyma Subaşı'nın kitabındaki skandal hata uzun bir zaman konuşulmuş, yayınevi hata ile ilgili açıklama yapmış ve düzelteceklerini söylemişti.
Fakat Şeyma Subaşı, konu hakkında hiçbir yorum yapmamış ve dikkatleri üzerine çekmişti ki Subaşı'nın neden bir açıklama yapmadığını aktardığı bir özür mesajı sosyal medya hesabından geldi. Bir süredir italyan sevgilisi Guido Senia ile tatilde olan Subaşı, şu açıklamayı yaptı:
"Ibiza'da yanımda olmadığı için serumu paylaşamadım. Kitaptaki yanlış yazım hatası için bende buradan özür diliyorum."
Kitaptaki 'hyaluronik asit' yerine 'hidroklorik asit' yazımı hatası üzerine yayınevi, ''Sadece Şeyma kitabımızın 132. Sayfasında geçen “Hidrolik asit” bir yazım hatasıdır. Böyle bir madde bulunmamaktadır. Yeni baskılarımızda “Hyalüronik asit” olarak düzeltilmektedir. Okurlarımızın bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.