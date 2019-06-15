Skandal gelin adayı Hanife Gürdal başını açınca küfredenleri ifşa etti!

Gürdal sosyal medya hesabından, "Benim videoların altına "Allah senin belanı versin, rezil türban senden kurtuldu" diye mesaj atan arkadaşlar var ya onlar bana özelden 'Lütfen bana kıyafetlerini yollar mısın? Benim giyecek hiç bir şeyim yok' diye mesaj atıyorlar.