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Skandal bildiriye imza atan 104 amiral kim? İşte haklarındaki çarpıcı bilgiler

Skandal bildiriye imza atan 104 amiral kim? İşte haklarındaki çarpıcı bilgiler

104 amiral tarafından imzalanan skandal Montrö bildiriyle ilgili tartışmalar devam ederken kamuoyu bu amirallerin kim olduğunu merak etmeye başladı. 104 amiralin içinde birbirinden dikkat çekici isimler var. İşte detaylar...

Skandal bildiriye imza atan 104 amiral kim? İşte haklarındaki çarpıcı bilgiler

Ramazan Cem Gürdeniz

Emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, son zamanlarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği Mavi Vatan mücadelesine ilişkin videolarıyla gündeme gelmişti. Buna rağmen Mavi Vatan mücadelesinin öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik skandal bildiriye imza atması dikkat çekti.

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Skandal bildiriye imza atan 104 amiral kim? İşte haklarındaki çarpıcı bilgiler

Bülent Bostanoğlu

Emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı. 15 Temmuz akşamı Yeşilköy'deki Çınar Otel'de ailesiyle düğüne katılmıştı. Bostanoğlu, o gece darbecilerin gözaltına almadığı tek kuvvet komutanı.

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Skandal bildiriye imza atan 104 amiral kim? İşte haklarındaki çarpıcı bilgiler

Türker Ertürk

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2019'da TV'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "O bölgede federatif yapı içinde Kürtler (PKK/PYD) olsun daha iyi" demişti.

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Skandal bildiriye imza atan 104 amiral kim? İşte haklarındaki çarpıcı bilgiler

Mesut Özel

Emekli Tuğamiral Mesut Özel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı'ydı. O gece darbeciler tarafından Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatıldığı öne sürüldü.

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