Sizin pozisyonunuz hangisi? Uyuma şekliniz kişiliğinizi ortaya döküyor
Her insanın uykuya dalma şekli, yatağa uzanma şekli aynı kişiliği gibi farklıdır. Kimisi yumuşacık yatakta uyuması sever, kimisi sert yatakta daha rahat uyur. Ayrıca uyku pozisyonları da kişiden kişiye farklılık gösterir. Peki siz uyku pozisyonunuzun aslında kişiliğinizi yansıttığını biliyor muydunuz?
Hepimizin birbirinden farklı, benzersiz uyku şekli vardır. Herkes yatağına çok farklı pozisyonlarda uzanır. Kimi sırt üstü yatmayı severken kimisi yüz üstü yatınca hemen uykuya geçer. Ayrıca kimimiz yumuşak yastıklardan hoşlanır, kimimiz kalın ağır battaniyelerden. Garip görünebilir, ancak bunlar genel olarak ne kadar sağlıklı olduğumuzla çok ilgilidir!
Çoğu yetişkin, en rahat ve etkili buldukları bir veya iki uyku pozisyonunu tercih eder. Her gece yanlış pozisyonda uyumak ağrıya, uykunun bölünmesine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Uyku pozisyonunuzu optimize etmek, bu sorunlardan kaçınmanıza ve uykunuzun kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir.
Sizin için en iyi uyku pozisyonu, yaşınıza ve belirli bir pozisyonda uyumaktan kaynaklanabilecek sonuçlardan kaçınmaya çalışıp çalışmadığınıza bağlıdır. İdeal olarak, uyku pozisyonunuz sağlıklı omurga hizasını desteklemeli ve basınç noktalarını azaltmalıdır.
Uyku pozisyonu sebebiyle ortaya çıkabilen sorunların başında sırt ve bel ağrısı gelir. Sırt ağrısı, bazı durumlarda vücudun uyurken aldığı pozisyondan kaynaklanabilen, yetişkinler arasında yaygın bir sorundur. Sırt üstü uyumak bel ağrısına yardımcı olabilir. Omuz ağrısı olanlar da sırt üstü yatmayı yan yatarak uyumaktan daha rahat bulabilirler. Yan yatma da sırt ağrısına yardımcı olabilir.