Sizin pozisyonunuz hangisi? Uyuma şekliniz kişiliğinizi ortaya döküyor

Hepimizin birbirinden farklı, benzersiz uyku şekli vardır. Herkes yatağına çok farklı pozisyonlarda uzanır. Kimi sırt üstü yatmayı severken kimisi yüz üstü yatınca hemen uykuya geçer. Ayrıca kimimiz yumuşak yastıklardan hoşlanır, kimimiz kalın ağır battaniyelerden. Garip görünebilir, ancak bunlar genel olarak ne kadar sağlıklı olduğumuzla çok ilgilidir!